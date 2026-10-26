Захисник Барселони травмувався у матчі з Реалом

Захисник Барселони Хаві Еспарт зазнав ушкодження у матчі з мадридським Реалом (1:2) та вибув на тривалий час.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

У 19-річного футболіста діагностовано травму правого гомілковостопного суглоба, яку він отримав унаслідок зіткнення з суперником. Через це ушкодження Еспарт залишив поле вже на 30-й хвилині поєдинку.

За попередніми оцінками медичного штабу, на реабілітацію гравцеві знадобиться близько семи тижнів.

Напередодні Реал зумів здобути перемогу над каталонською Барселоною завдяки дублю від Кіліана Мбаппе (2:1). Попри результат поєдинку, команда Гансі Фліка досі утримує лідерство у турнірній таблиці, а "королівський" клуб посідає третє місце.