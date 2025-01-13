Піке поглузував над Касільясом після перемоги Барселони в фіналі Суперкубку Іспанії

Легенда Барселони Жерар Піке не стримав емоцій після перемоги "синьо-гранатових" у фіналі Суперкубку Іспанії над Реалом (5:2).

Колишній захисник каталонців зустрівся з ексголкіпером "вершкових" Ікером Касільясом і вирішив йому нагадати, хто є першою командою в Іспанії.

Піке втрутився у телефонну розмову іспанця, показуючи на пальцями цифру "5", натякаючи на кількість забитих голів Барселони у нещодавньому Ель Класіко.

Ікеру нічого не лишилося, окрім як посміхнутися і взяти "за бороду" свого товариша, аби той поменше балакав.

Нагадаємо, у межах Ла Ліги Реал випереджає Барселону, знаходячись на другому місці, та маючи відрив у 5 очок.

Лідером іспанського чемпіонату є мадридський Атлетико, який за 19 турів набрав 44 бали.