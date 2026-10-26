Барселона укладе нову угоду з талановитим півзахисником

Барселона досягла домовленості про продовження угоди з 19-річним півзахисником Марком Берналем.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Сторони вже узгодили всі деталі нового контракту, який буде розрахований до літа 2031 року. Офіційне підписання паперів очікується найближчим часом.

Чинна угода хавбека вигасає у 2029 році, тому новий договір передбачає співпрацю ще на два додаткові сезони.

Берналь є вихованцем каталонців, він перебуває у структурі клубу з 2014 року. У поточному сезоні в його активі 2 результативні передачі в 11 матчах.

Напередодні Реал зумів здобути перемогу над каталонською Барселоною завдяки дублю від Кіліана Мбаппе (2:1). Попри результат поєдинку, команда Гансі Фліка досі утримує лідерство у турнірній таблиці, а "королівський" клуб посідає третє місце.

Раніше повідомлялося, що лівий захисник каталонців Алехандро Бальде серйозно розглядає можливість залишити Барселону вже у найближче зимове трансферне вікно.