Мудрик готовий: Романо зробив заяву про плани Челсі щодо українського футболіста

Фабріціо Романо висловився щодо майбутнього вінгера Челсі Михайла Мудрика, якому напередодні скоротили дискваліфікацію та дозволили повернутись у футбол.

Заяву про це інсайдер зробив на власному ютуб-каналі.

За словами італійця, доля футболіста вирішиться найближчим часом. Він повернеться до тренувань із "синіми", за результатами яких лондонці ухвалюватимуть рішення, що робити з українцем, який був поза грою понад півтора року.

"У Челсі оцінять Мудрика наступними тижнями й ухвалять рішення, хочуть вони його залишити або, можливо, дати йому можливість піти. Можливо, в оренду. Подивимось, що станеться. Зараз Мудрик хоче тільки бути на полі зі своїми партнерами, грати у футбол, показувати свою майстерність. Він певний час тренувався самостійно. Мудрик готовий, і ми побачимо, що буде далі", – сказав Романо.

Нагадаємо, що напередодні Спортивний арбітражний суд (CAS) частково задовольнив апеляцію Михайла Мудрика на чотирирічну дискваліфікацію за порушення антидопінгових правил. Він постановив, що футболіст може повернутися до змагань із негайним набранням чинності.

Востаннє українець виходив на поле ще наприкінці листопада 2024 року в матчі Ліги конференцій проти Гайденгайма. В тій грі Мудрик забив гол.