Романо повідомив остаточні деталі трансферу Довбика

Стали відомі остаточні умови угоди між Ромою та Жироною щодо переходу Артема Довбика.

Їх у своєму X (Twitter) розкрив авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.

Фіксована сума трансферу — 30 з половиною мільйонів євро. Ще 6 мільйонів євро передбачені у вигляді бонусів. Окрім того, Жирона отримає 10% від наступного продажу українця.

🟡🔴🇺🇦 AS Roma will pay €30.5m fixed fee plus €6m add-ons for Artem Dovbyk.



Girona will also have 10% sell-on clause up to maximum €38.5m guaranteed in case of future sale.



…and Dovbyk already ‘likes’ the here we go, ready to travel. ⤵️👀 pic.twitter.com/hyKDjKUguz — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 31, 2024

Ймовірно, свій останній матч за нинішню команду Довбик провів сьогодні, 31 липня. Він взяв участь у товариському матчі Жирони проти Тулузи. А напередодні в Артема була зустріч зі спортивним директором Роми Флораном Гісольфі.