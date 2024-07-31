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Романо повідомив остаточні деталі трансферу Довбика

Ігор Чернявський — 31 липня, 22:10
Романо повідомив остаточні деталі трансферу Довбика

Стали відомі остаточні умови угоди між Ромою та Жироною щодо переходу Артема Довбика.

Їх у своєму X (Twitter) розкрив авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.

Фіксована сума трансферу — 30 з половиною мільйонів євро. Ще 6 мільйонів євро передбачені у вигляді бонусів. Окрім того, Жирона отримає 10% від наступного продажу українця.

Ймовірно, свій останній матч за нинішню команду Довбик провів сьогодні, 31 липня. Він взяв участь у товариському матчі Жирони проти Тулузи. А напередодні в Артема була зустріч зі спортивним директором Роми Флораном Гісольфі.

Жирона Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Рома Чемпіонат Італії, Серія А Артем Довбик

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