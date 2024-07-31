Романо повідомив остаточні деталі трансферу Довбика
Стали відомі остаточні умови угоди між Ромою та Жироною щодо переходу Артема Довбика.
Їх у своєму X (Twitter) розкрив авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.
Фіксована сума трансферу — 30 з половиною мільйонів євро. Ще 6 мільйонів євро передбачені у вигляді бонусів. Окрім того, Жирона отримає 10% від наступного продажу українця.
Ймовірно, свій останній матч за нинішню команду Довбик провів сьогодні, 31 липня. Він взяв участь у товариському матчі Жирони проти Тулузи. А напередодні в Артема була зустріч зі спортивним директором Роми Флораном Гісольфі.