Не можу сказати, що в мене є конкретний варіант: Романчук – про чутки навколо зміни клубу
Український захисник Університатя Крайова Олександр Романчук прокоментував чутки відносно своєї кар'єри на тлі чуток про зацікавленість ним з боку інших клубів.
Детальніше він розповів у коментарі ТРЕНДЕЦЬ.
"Я не кажу, що в мене є варіанти в Динамо чи Шахтар, чи якась команда, скажемо, з України. Я і не можу сказати, що в мене є конкретний варіант з того ж Вердера, як пишуть, чи якихось інших команд.
Я розумію, що те, що непоганий сезон був в мене, скажемо так, і можливо буде зацікавленість якихось клубів кращих, ніж Крайова. І я не фокусуюсь на цьому. Я себе стараюсь максимально відгородити від такої думки", – зазначив він.
Напередодні Романчук не приховав своїх щасливих емоцій від дебютного матчу у футболці збірної України, який відбувся у товариському поєдинку проти Польщі (перемога 2:0).