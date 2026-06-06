Не можу сказати, що в мене є конкретний варіант: Романчук – про чутки навколо зміни клубу

Український захисник Університатя Крайова Олександр Романчук прокоментував чутки відносно своєї кар'єри на тлі чуток про зацікавленість ним з боку інших клубів.

Детальніше він розповів у коментарі ТРЕНДЕЦЬ.

"Я не кажу, що в мене є варіанти в Динамо чи Шахтар, чи якась команда, скажемо, з України. Я і не можу сказати, що в мене є конкретний варіант з того ж Вердера, як пишуть, чи якихось інших команд.

Я розумію, що те, що непоганий сезон був в мене, скажемо так, і можливо буде зацікавленість якихось клубів кращих, ніж Крайова. І я не фокусуюсь на цьому. Я себе стараюсь максимально відгородити від такої думки", – зазначив він.