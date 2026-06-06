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Не можу сказати, що в мене є конкретний варіант: Романчук – про чутки навколо зміни клубу

Олексій Мурзак — 6 червня 2026, 19:53
Не можу сказати, що в мене є конкретний варіант: Романчук – про чутки навколо зміни клубу
Олександр Романчук
ФК Крайова

Український захисник Університатя Крайова Олександр Романчук прокоментував чутки відносно своєї кар'єри на тлі чуток про зацікавленість ним з боку інших клубів.

Детальніше він розповів у коментарі ТРЕНДЕЦЬ.

"Я не кажу, що в мене є варіанти в Динамо чи Шахтар, чи якась команда, скажемо, з України. Я і не можу сказати, що в мене є конкретний варіант з того ж Вердера, як пишуть, чи якихось інших команд.

Я розумію, що те, що непоганий сезон був в мене, скажемо так, і можливо буде зацікавленість якихось клубів кращих, ніж Крайова. І я не фокусуюсь на цьому. Я себе стараюсь максимально відгородити від такої думки", – зазначив він.

Напередодні Романчук не приховав своїх щасливих емоцій від дебютного матчу у футболці збірної України, який відбувся у товариському поєдинку проти Польщі (перемога 2:0).

Олександр Романчук

Олександр Романчук

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