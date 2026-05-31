Готовий грати у збірній на будь-якій позиції: Романчук – про дебют

Центральний захисник Олександр Романчук не приховав своїх щасливих емоцій від дебютного матчу у футболці збірної України, який відбувся у товариському поєдинку проти Польщі (перемога 2:0).

Його цитує UA-Football.

26-річний футболіст розпочав гру із перших секунд та відіграв один тайм.

"Я щасливий бути тут і захищати цю команду, головну команду нашої країни. Головне, що ми перемогли. Неважливо, яка була гра, я радий, що ми перемогли і що змогли порадувати наших вболівальників і людей, які нас захищають. І якщо хоча б комусь ми могли подарувати усмішку на обличчі, то це вже добре", – сказав Романчук.

Дебютант "синьо-жовтих" розповів, що головний тренер Андреа Мальдера подякував йому за гру та сказав відпочивати.

Також Олександр зізнався, як команда встигла пристосуватися до вимог нового наставника.

"Звісно, що це нелегко. Перш за все, дуже мало часу. Так як він нам сказав, що ми хочемо шукати відмазок. Старалися концентруватися на максимумі, слухати його та виконувати все на полі. Звісно, що моя позиція не дуже зручна для мене – правим захисником. Але я готовий грати у збірній на будь-якій позиції. Футболіст має адаптовуватися до всього. Я думаю, що якщо в мене буде ще шанс наступного разу проявити себе на цій позиції, то вже я буду впевненіше грати", – заявив оборонець.

Теж у складі головної команди країни у грі проти Польщі дебютував 19-річний правий вінгер Монреаля Геннадій Синчук.

