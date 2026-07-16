Гравці румунського клубу не потиснули руки суперникам із Білорусі перед матчем ЛЧ
Університатя Крайова, за яку виступають українці Павло Ісенко та Олександр Романчук, відмовилася від рукостискань із футболістами білоруського клубу МЛ Вітебськ у першому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів.
Гравці румунської команди пішли на свою половину поля у повному складі перед стартовим свистком. Вони зробили чіткий меседж щодо свого ставлення до війни в Україні та дій вітебського клубу.
Річ у тім, що той брав участь у пропагандистському заході навесні. У своїх соцмережах пресслужба МЛ Вітебськ повідомляла, що клуб приймав у себе дітей з окупованих Росією територій України та роздавав їм подарунки.
Крім того, фан-сектор Університаті вивісив зображення футболки Романчука та прапор України з написом "Stop War" на знак солідарності. А сам захисник разом із воротарем Павлом Ісенком вийшли на поле з банером "FCK PTN".
Варто зазначити, що УЄФА може покарати Університатю за такі дії через начебто дисциплінарне порушення та неспортивну поведінку. Румунський колектив у цьому протистоянні переміг і пробився до наступної стадії турніру.