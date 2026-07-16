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Гравці румунського клубу не потиснули руки суперникам із Білорусі перед матчем ЛЧ

Денис Іваненко — 16 липня 2026, 13:24
Гравці румунського клубу не потиснули руки суперникам із Білорусі перед матчем ЛЧ
Гравці Університаті не потиснули руки супернику з Білорусі
Скриншот

Університатя Крайова, за яку виступають українці Павло Ісенко та Олександр Романчук, відмовилася від рукостискань із футболістами білоруського клубу МЛ Вітебськ у першому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів.

Гравці румунської команди пішли на свою половину поля у повному складі перед стартовим свистком. Вони зробили чіткий меседж щодо свого ставлення до війни в Україні та дій вітебського клубу.

Річ у тім, що той брав участь у пропагандистському заході навесні. У своїх соцмережах пресслужба МЛ Вітебськ повідомляла, що клуб приймав у себе дітей з окупованих Росією територій України та роздавав їм подарунки.

Крім того, фан-сектор Університаті вивісив зображення футболки Романчука та прапор України з написом "Stop War" на знак солідарності. А сам захисник разом із воротарем Павлом Ісенком вийшли на поле з банером "FCK PTN".

Варто зазначити, що УЄФА може покарати Університатю за такі дії через начебто дисциплінарне порушення та неспортивну поведінку. Румунський колектив у цьому протистоянні переміг і пробився до наступної стадії турніру.

Павло Ісенко Олександр Романчук Університатя

Університатя

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