Олімпіакос підпише голкіпера Манчестер Сіті

Олімпіакос підпише контракт з 33-річним німецьким воротарем Манчестер Сіті Штефаном Ортегою.

Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

Сторони досягли згоди про перехід, який відбудеться на правах вільного агента. Голкіпер підпише контракт до літа 2028 року.

Зазначається, що Ортега разом з агентом вже вирушили до Греції, де на гравця очікує медогляд.

Останнім клубом голкіпера був Ноттінгем Форест, за який він виступав на правах оренди з Манчестер Сіті.

Олімпіакос зіграє НЕКом у третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів. Очікується, що Ортега зможе взяти участь у грі.

Напередодні повідомлялося, що український нападник Олімпіакоса Роман Яремчук може змінити клубну прописку цього літа.