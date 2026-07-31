Ноттінгем Форест придбав таланта за 20 млн євро та одразу відправив його в оренду до Олімпіакоса

Ноттінгем Форест оформив трансфер 21-річного португальського півзахисника Гуштаву Са з Фамалікана.

Про це повідомляє A Bola.

За інформацією джерела, англійський клуб заплатив за футболіста 20 млн євро. Одразу після завершення трансферу Са вирушив в оренду до Олімпіакоса, який офіційно оголосив про перехід гравця. Обидва клуби мають спільного власника — грецького бізнесмена Евангелоса Марінакіса, якому також належить португальський Ріу Аве.

Гуштаву Са є вихованцем академії Порту, а у 2018 році приєднався до молодіжної системи Фамалікана. За основну команду клубу він провів 120 матчів, у яких забив 12 голів і віддав 13 результативних передач.

За даними Transfermarkt, ринкова вартість португальського півзахисника становить 25 млн євро.

Напередодні Олімпіакос оголосив про перехід 33-річного німецького ексворотаря Манчестер Сіті Штефана Ортеги.