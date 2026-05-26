Помер екс-гравець збірної Греції, який виступав на Євро-2008

У понеділок, 25 травня, пішов із життя колишній захисник Олімпіакоса та збірної Греції Параскевас Анцас.

Про це повідомила пресслужба пірейського клубу.

"Олімпіакос прощається з великою людиною та гравцем, який із пристрастю, силою та гідністю захищав червоно-білу футболку", – йдеться у заяві клубу.

Тривалий час Анцас боровся з важкою хворобою – бічним аміотрофічним склерозом (БАС), також відомим як хвороба рухових (моторних) нейронів.

Під час футбольної кар'єри Анцас виступав за Олімпіакос, з яким виграв сім чемпіонських титулів та три Кубки Греції. Також він захищав кольори Ксанті та Докси.

У складі національної збірної Греції Анцас зіграв 26 матчів та брав участь у чемпіонаті Європи 2008 року. Був фіналістом молодіжного Євро-1998.

