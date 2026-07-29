Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Олімпіакос оголосив про перехід ексголкіпера Манчестер Сіті

Олександр Булава — 29 липня 2026, 22:32
Олімпіакос оголосив про перехід ексголкіпера Манчестер Сіті
Штефан Ортега
Олімпіакос

Олімпіакос оголосив про перехід 33-річного німецького ексворотаря Манчестер Сіті Штефана Ортеги.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі угоди з воротарем не розголошуються. За інформацією журналісті Флоріана Плеттенберга, він підписав контракт до літа 2028 року.

Останнім клубом голкіпера був Ноттінгем Форест, за який він виступав на правах оренди з Манчестер Сіті.

Олімпіакос зіграє НЕКом у третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів. Очікується, що Ортега зможе взяти участь у грі.

Напередодні повідомлялося, що український нападник Олімпіакоса Роман Яремчук може змінити клубну прописку цього літа.

Олімпіакос Пірей Футбольні трансфери Штефан Ортега

Олімпіакос Пірей

Олімпіакос підпише голкіпера Манчестер Сіті
Помер екс-гравець збірної Греції, який виступав на Євро-2008
Ліон визначився з майбутнім Яремчука
Я бився за цей клуб: Яремчук зворушливо попрощався з Олімпіакосом
Яремчук не зіграє за Олімпіакос у вирішальному матчі Ліги чемпіонів

Останні новини