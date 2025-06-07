Наречена Роналду закрила власне реаліті-шоу, яке принесло їй понад 20 млн фунтів

Реаліті-шоу "I Am Georgina", яке відкрило світові гламурне та водночас емоційне життя коханої Кріштіану Роналду, офіційно завершено.

Джорджина Родрігес, яка виступала не лише головною героїнею, а й виконавчою продюсеркою проєкту, підтвердила в інтерв’ю Vogue Arabia, що четвертого сезону не буде.

Шоу стало справжнім феноменом Netflix – три сезони потрапили до топ-10 найпопулярніших у 46 країнах світу, принесли Родрігес вражаючий прибуток у розмірі 22 мільйони фунтів та перетворили її з просто популярної моделі на повноцінну зірку світового масштабу.

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У проєкті глядачі побачили іншу сторону життя пари – не лише розкіш, подорожі та сукні haute couture, а й моменти справжньої втрати, материнства, побуту та сили духу.

Попри комерційний успіх, 31-річна модель зізнається: робота над шоу була складною і вимагала повної віддачі. Вона назвала його наймасштабнішим проєктом у своїй кар'єрі, який дозволив показати "справжню себе" мільйонам глядачів. Проте наразі вона вирішила поставити крапку.

Нагадаємо, Джорджина познайомилася з Кріштіану Роналду, коли працювала продавчинею в магазині в Мадриді. Сьогодні вони разом виховують двох спільних дітей, а також трьох інших дітей футболіста від сурогатних матерів.

Родина пережила болючу втрату у 2023 році, коли один із новонароджених близнюків помер при пологах – ця подія також була відображена в другому сезоні шоу, що додало йому глибини й емоційності.

Раніше повідомлялося, що наречена Роналду вразила фанатів архівними відео уроків з балету.