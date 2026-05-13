Довбик повернувся до тренувань із Ромою

Нападник збірної України Артем Довбик повернувся до тренувань у загальній групі Роми.

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

Минулого тижня повідомлялося про те, що лікарі дали Довбику добро на повернення до тренувань. Нагадаємо, у січні Довбик переніс операцію на зв'язках стегна. У поточному сезоні на рахунку 28-річного українського нападника 3 голи та 2 асисти в 17 матчах у всіх турнірах.

Повернення Довбика до тренувань означає, що він може взяти участь у дербі проти Лаціо в 37 турі Серії А.

На думку ліцензованого букмекера betking, Рома є явним фаворитом матчу, на успіх кроманди Джан П'єро Гасперіні можна поставили з коефіцієнтом 1,55. Коефіцієнт на нічия – 4,25, на перемогу Лаціо – 5,50.

"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"

BETKING ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.