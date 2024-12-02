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Довбик з Ромою зіграють проти Аталанти у 14 турі Серії А

Олексій Погорелов — 2 грудня 2024, 09:59
Довбик з Ромою зіграють проти Аталанти у 14 турі Серії А
Артем Довбик
Рома

У понеділок, 2 грудня, програма 14 туру італійської Серії А мала б закінчитися матчем Роми та Аталанти.

Проте через катастрофу імені Едоардо Бове поєдинок між Фіорентиною та Інтером буде дограний пізніше. А тому саме він стане останнім у цьому турі.

Артем Довбик та його римські одноклубники протистоятимуть другій найкращій команді Італії, яка не хоче відпускати лідера чемпіонату в особі Наполі.

А ось "джаллороссі" в свою чергу явно хочуть перервати триматчеву серію поразок, через яку команда Клаудіо Раньєрі займає 15-те місце.

  • 21:45 Рома – Аталанта

Нагадаємо, що на нашому сайті можна ознайомитися з результатами минулих матчів 14 туру Серії А.

Аталанта Рома Чемпіонат Італії, Серія А Артем Довбик

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