Довбик з Ромою зіграють проти Аталанти у 14 турі Серії А

У понеділок, 2 грудня, програма 14 туру італійської Серії А мала б закінчитися матчем Роми та Аталанти.

Проте через катастрофу імені Едоардо Бове поєдинок між Фіорентиною та Інтером буде дограний пізніше. А тому саме він стане останнім у цьому турі.

Артем Довбик та його римські одноклубники протистоятимуть другій найкращій команді Італії, яка не хоче відпускати лідера чемпіонату в особі Наполі.

А ось "джаллороссі" в свою чергу явно хочуть перервати триматчеву серію поразок, через яку команда Клаудіо Раньєрі займає 15-те місце.

21:45 Рома – Аталанта

Нагадаємо, що на нашому сайті можна ознайомитися з результатами минулих матчів 14 туру Серії А.