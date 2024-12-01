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Фіорентина – Інтер дограють матч 14 туру Серії А в іншу дату: стали відомі нові подробиці про стан Бове

Олексій Мурзак — 1 грудня 2024, 21:35
Фіорентина – Інтер дограють матч 14 туру Серії А в іншу дату: стали відомі нові подробиці про стан Бове
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Матч 15 туру Серії А між Фіорентиною та Інтером буде дограно в інший день через інцидент із півзахисником "фіалок" Едоардо Бове, який знепритомнів на 16-й хвилині зустрічі, що відбувалася сьогодні, 1 грудня.

Про це повідомляє ANSA.

За інформацією видання, Бове різко знепритомнів у момент, коли намагався зав'язати шнурки на бутсах. 22-річний гравець нахилився, потім піднявся, зробив кілька кроків, похитнувся і впав обличчям у газон.

Гравці обох команд негайно обступили його, намагаючись надати допомогу та викликали медиків. Лікарі швидко прибули на поле, а хавбека терміново доправили до лікарні Кареджі.

Зазначається, що футболіст пережив зупинку серця та епілептичний напад. Додається, шо Бове зміг дихати самостійно вже у машині швидкої допомоги.

Дату догравання матчу повідомлять пізніше, сьогодні зустріч вже точно не відбудеться. Раніше інсайдер Ніколо Скіра повідомив, що Бове прийшов до тями у лікарні, він самостійно дихає та залишається під пильним наглядом лікарів.

Інтер Чемпіонат Італії, Серія А Фіорентина

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