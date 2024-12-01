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Дженоа без Маліновського обіграла Удінезе у 14 турі Серії А

Олексій Погорелов — 1 грудня 2024, 15:40
Дженоа без Маліновського обіграла Удінезе у 14 турі Серії А
Андреа Пінамонті
Дженоа

У неділю, 1 грудня, продовжився 14 тур італійської Серії А.

Дженоа все ще без травмованого Руслана Маліновського здолала на виїзді Удінезе, який з четвертої хвилини грав у меншості.

О 16:00 пройдуть два поєдинки: Парма прийматиме Лаціо, а лідер чемпіонату Наполі гостюватиме у Торіно.

Пізніше зіграють Фіорентина та Інтер, а ігровий день закриватимуть Лечче та Ювентус.

Чемпіонат Італії – Серія А
14 тур, 1 грудня

Удінезе – Дженоа 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 – Пінамонті 13, 0:2 – Джанетті 68 (автогол).

Вилучення: Туре 4 (Удінезе, пряма червона картка).

  • 16:00 Парма – Лаціо
  • 16:00 Торіно – Наполі
  • 19:00 Фіорентина – Інтер
  • 21:45 Лечче – Ювентус

Днем раніше у 14 турі Серії А Мілан не зустрів супротиву з боку Емполі, Болонья розгромила Венецію, а Комо та Монца не визначили переможця.

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