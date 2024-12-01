Дженоа без Маліновського обіграла Удінезе у 14 турі Серії А
Андреа Пінамонті
Дженоа
У неділю, 1 грудня, продовжився 14 тур італійської Серії А.
Дженоа все ще без травмованого Руслана Маліновського здолала на виїзді Удінезе, який з четвертої хвилини грав у меншості.
О 16:00 пройдуть два поєдинки: Парма прийматиме Лаціо, а лідер чемпіонату Наполі гостюватиме у Торіно.
Пізніше зіграють Фіорентина та Інтер, а ігровий день закриватимуть Лечче та Ювентус.
Чемпіонат Італії – Серія А
14 тур, 1 грудня
Удінезе – Дженоа 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 – Пінамонті 13, 0:2 – Джанетті 68 (автогол).
Вилучення: Туре 4 (Удінезе, пряма червона картка).
- 16:00 Парма – Лаціо
- 16:00 Торіно – Наполі
- 19:00 Фіорентина – Інтер
- 21:45 Лечче – Ювентус
Днем раніше у 14 турі Серії А Мілан не зустрів супротиву з боку Емполі, Болонья розгромила Венецію, а Комо та Монца не визначили переможця.