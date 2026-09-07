Лаціо здобув вольову перемогу над Удінезе, Лечче програв Кальярі у заключних матчах 3-го туру Серії А

У понеділок, 7 вересня, двома матчами завершилася програма 3-го туру італійської Серії А з футболу сезону-2026/27.

У першому поєдинку ігрового дня Кальярі вдома обіграв Лечче. Єдиним і переможним голом у складі господарів на 29-й хвилині відзначився Мальдіні.

Пізніше відбулася заключна зустріч туру, у якій Лаціо на виїзді здобув вольову перемогу над Удінезе.

Чемпіонат Італії з футболу – Серія А

3-й тур, 7 вересня

Кальярі – Лечче 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 29 Мальдіні

Удінезе – Лаціо 1:2 (0:0)

Голи: 1:0 – 49 Карлстрем, 1:1 – 75 Фраттезі, 1:2 – 88 Гудмундссон

Турнірна таблиця Серії А Standings provided by Sofascore

Напередодні український нападник Артем Довбик приніс нічию Болоньї, а Ювентус і Мілан не визначили сильнішого у 3-му турі Серії А.