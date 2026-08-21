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Ромі підкорилось унікальне досягнення у світовому футболі

Денис Іваненко — 21 серпня 2026, 13:20
Ромі підкорилось унікальне досягнення у світовому футболі
ФК Рома

Італійська Рома стала першим клубом в історії, де футболісти грали під кожним доступним номером.

Про це повідомляє Footy Headlines.

Унікальне досягнення римляни записали собі в актив після підписання 19-річного португальського півзахисника Родріго Мори. Він перейшов із Порту за 25 млн євро.

При цьому "дракони" зберегли право на 50% від майбутнього продажу футболіста, хоча "вовки" зможуть згодом викупити цю частку за таку ж суму.

Новачок обрав 86-й номер, як і в попередньому клубі. Він став останнім від 1 до 99, під яким раніше ніхто не виступав за Рому.

Зазначимо, що дебютувати за римлян Мора матиме можливість 24 серпня. В першому турі Серії А "вовки" гратимуть із Фіорентиною.

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