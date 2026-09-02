Звєрєв встановив рекорд за кількістю п'ятисетових матчів на першому тижні турнірів Grand Slam

Друга ракетка світу з Німеччини Александр Звєрєв після перемоги над італійцем Лоренцо Сонего (89) у першому колі US Open з рахунком 6:4, 3:6, 6:7(9), 7:5, 6:4 встановив рекорд за кількістю п'ятисетових поєдинків, зіграних на першому тижні турнірів Grand Slam представниками топ-10 рейтингу АТР – 17.

Про подію повідомляє статистичний портал OptaAce.

Звєрєв випереджає за цим показником знаменитих тенісистів минулого – Піта Сампраса (15), Бориса Беккера та Івана Лендла (по 13) та Ллейтона Г'юїтта (11). Зазначимо, що дані наводяться, починаючи з 1973 року, коли вперше було опубліковано рейтинг АТР.

OptaAce

Нагадаємо, що напередодні шоста ракетка світу італієць Флавіо Коболлі провів п'ятисетовий поєдинок на старті US Open, з камбеком здолавши аргентинця Франсіско Комесанью.