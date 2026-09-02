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Звєрєв встановив рекорд за кількістю п'ятисетових матчів на першому тижні турнірів Grand Slam

Станіслав Матусевич — 2 вересня 2026, 13:09
Звєрєв встановив рекорд за кількістю п'ятисетових матчів на першому тижні турнірів Grand Slam
Александр Звєрєв
Getty Images

Друга ракетка світу з Німеччини Александр Звєрєв після перемоги над італійцем Лоренцо Сонего (89) у першому колі US Open з рахунком 6:4, 3:6, 6:7(9), 7:5, 6:4 встановив рекорд за кількістю п'ятисетових поєдинків, зіграних на першому тижні турнірів Grand Slam представниками топ-10 рейтингу АТР  17.

Про подію повідомляє статистичний портал OptaAce.

Звєрєв випереджає за цим показником знаменитих тенісистів минулого  Піта Сампраса (15), Бориса Беккера та Івана Лендла (по 13) та Ллейтона Г'юїтта (11). Зазначимо, що дані наводяться, починаючи з 1973 року, коли вперше було опубліковано рейтинг АТР.

OptaAce

Нагадаємо, що напередодні шоста ракетка світу італієць Флавіо Коболлі провів п'ятисетовий поєдинок на старті US Open, з камбеком здолавши аргентинця Франсіско Комесанью.

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Александр Звєрєв

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