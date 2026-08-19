Рома підписала португальського вундеркінда
Атакувальний півзахисник Порту та молодіжної збірної Португалії Родріго Мора став гравцем Роми.
Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.
Терміни дії контракту не розголошуються, зазначається лише, що йдеться про повноцінний трансфер. У складі Роми Мора виступатиме під 86-м номером.
За інформацією ЗМІ, Рома заплатить 25 мільйонів євро, також Порту матиме право на 50% від суми наступного трансферу Мори. Рома зможе викупити це право за заздалегідь узгоджену суму, Порту ж матиме опцію зробити цей викуп обов'язковим.
Мора є вихованцем Порту, за першу команду виступає з 2024 року. В минулому сезоні на його рахунку 5 голів і 2 асисти в 44 матчах у всіх турнірах. На рахунку 19-річного Мори 4 голи в 4 матчах за молодіжну збірну Португалії U-21.
Минулого тижня Рома підписала захисника Атлетико Мадрид збірної Аргентини Науеля Моліну.