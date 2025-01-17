Довбик допоміг Ромі переграти Дженоа в стартовому матчі 21 туру Серії А

У п'ятницю, 17 січня, матчем Рома – Дженоа стартував 21-й тур Серії А з футболу.

Перемогу з рахунком 3:1 здобув римський клуб. Як відомо, голом відзначився і український форвард "вовків" Артем Довбик, який і відкрив рахунок у зустрічі. Втім, "грифони" швидко змогли зрівняти його завдяки голу Мазіні.

У другому таймі Ель-Шаараві знову вивів Рому вперед, а автогол Леалі на 73-й хвилині матчу встановив остаточний підсумок матчу.

Рома після перемоги набрала 27 очок та піднялася на 9-ту сходинку турнірної таблиці першості. Дженоа залишився на 11-му.

Чемпіонат Італії – Серія А

21 тур, 17 січня

Рома – Дженоа 3:1 (1:1)

Голи: 1:0 – 25 Довбик, 1:1 – 33 Мазіні, 2:1 – 60 Ель-Шаараві, 3:1 – 73 Леалі (аг)

У середу, 15 січня, відбувся перенесений матч Серії А з футболу, в якому Інтер зіграв унічию з Болоньєю.