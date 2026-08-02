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АЗ став переможцем Суперкубку Нідерландів, розтрощивши ексклуб Зінченка

Софія Кулай — 2 серпня 2026, 21:26
АЗ став переможцем Суперкубку Нідерландів, розтрощивши ексклуб Зінченка
АЗ – переможець Суперкубку Нідерландів
x.com/AZAlkmaar

АЗ Алкмар розгромив ПСВ у фіналі Суперкубку Нідерландів з футболу.

Рахунок матчу 4:0.

Вже на старті зустрічі "червоно-білі" залишилися у меншості після вилучення півзахисника Вермана. Більшістю на футбольному полі суперник скористався лише у середині першого тайму, коли Мердінк вивів АЗ уперед.

У другій половині зустрічі господарі посипалися. У проміжку між 51-ю та 58-ю хвилинами "сировари" ще двічі засмутили голкіпера ПСВ Коваржа.

На 66-й хвилині Дал реалізував пенальті та поставив масну крапку у фінальному протистоянні.

Суперкубок Нідерландів із футболу
Фінал, 2 серпня

ПСВ – АЗ Алкмар 0:4 (0:1)

Голи: 0:1 – 25 Мердінк, 0:2 – 51 Пататі, 0:3 – 58 Дейкстра, 0:4 – 66 Дал (п)

Вилучення: 9 Верман (ПСВ)

Відзначимо, що АЗ втретє у своїй історії зіграв у фіналі Суперкубку. У сезоні-2009/10 Алкмар розгромив у фінальному матчі Геренвен (5:1), а у розіграші 2013/14 програв у додаткових таймах Аяксу (2:3).

Раніше повідомлялося, що турецький Трабзонспор у товариському матчі мінімально обіграв італійське Удінезе.

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