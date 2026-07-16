Сікан знову забив за Андерлехт у спарингу
Український нападник Данило Сікан знову забив за Андерлехт у товариському матчі. У середу, 15 липня, бельгійський клуб у спарингу обіграв нідерландський АЗ Алкмаар з рахунком 1:0.
Сікан вийшов у основі Андерлехта на матч. Саму українець у другому таймі забив єдиний гол у поєдинку, принісши перемогу своїй команді.
Це вже не перший гол Сікана у контрольних матчах цього літа. Минулого тижня він забив у ворота Неймегена.
Нагадаємо, що Данило Сікан приєднався до Андерлехта взимку 2026 року. Трабзонспор отримав за трансфер українського форварда 4 мільйони євро.
У сезоні-2025/26 Сікан зіграв 11 матчів за Андерлехт, у яких відзначився двома голами та одним асистом. Портал Transfermarkt оцінює українського нападника у 4 мільйони євро.
Перший офіційний матч у новому сезоні Андерлехт зіграє 23 липня у межах другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти шведського Гаммарбю.