Рома з голом Довбика обіграла Парму, Ювентус здолав Удінезе в Серії А

Сьогодні, 29 жовтня, відбулися матчі 9-го туру чемпіонату Італії з футболу сезону-2025/26.

Зокрема, Рома зуміла обіграти Парму (2:0). Українець Артем Довбик з'явився на полі на 73 хвилині, замінивши Дибалу, та встиг відзначитися голом. Також Комо розібралося з Вероною, а Ювентус здобув перемогу над Удінезе.

Сьогодні відбудеться ще 3 гри Серії А, зокрема, Дженоа з Русланом Малиновським у стартовому складі зіграє проти Кремонезе, а Інтер протистоятиме Фіорентині.

Чемпіонат Італії – Серія А

9 тур, 29 жовтня

Комо – Верона 3:1 (1:1)

Голи: 1:0 – 9 Дувікас, 1:1 – 25 Сердар, 2:1 – 62 Пош, 3:1 – 90+2 Войвода

Ювентус – Удінезе 3:1 (1:1)

Голи: 1:0 – 5 Влахович (пен.), 1:1 – 45+1 Дзаньоло, 2:1 – 67 Гатті, 3:1 – 90+6 Їлдиз (пен.)

Рома – Парма 2:1 (0:0)

Голи: 1:0 – 63 Ермосо, 2:0 – 81 Довбик, 2:1 – 86 Чіркаті

21:45. Болонья – Торіно

21:45. Дженоа – Кремонезе

21:45. Інтер – Фіорентина

Раніше стало відомо, що колишній тренер Наполі та збірної Італії Лучано Спаллетті погодився очолити Ювентус.