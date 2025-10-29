Українська правда
Малиновський потрапив у стартовий склад Дженоа на матч Серії А

Олександр Булава — 29 жовтня 2025, 21:01
Руслан Малиновський
Getty Images

Український півзахисник Руслан Малиновський потрапив до стартового складу Дженоа на матч 9 туру італійської Серії А проти Кремонезе.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Для українського хавбека – це буде восьмий матч у поточному сезоні. В його активі 1 асист.

Матч розпочнеться – о 21:45 за київським часом. Трансляція доступна на MEGOGO.

Нагадаємо, 9-й тур чемпіонату Італії відкрився вчора мінімальною перемогою Наполі над Лечче, а Мілан в гостях не зміг переграти Аталанту.

