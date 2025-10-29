Спаллетті погодився очолити Ювентус – Романо

Колишній тренер Наполі та збірної Італії Лучано Спаллетті погодився очолити Ювентус.

Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.

Фахівець вже дав усну згоду туринцям й наразі сторони обговорюють деталі контракту.

🚨🤍🖤 Luciano Spalletti has agreed to become new Juventus manager, deal in place.



Verbal agreement until June 2026 plus option to extend based on Champions League spot to reach this season.



Formal steps/contracts being checked by lawyers before signing all documents. ✍🏼 pic.twitter.com/qfQ4txlVxz — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 29, 2025

Очікується, що угоду буде розраховано до літа 2026 року із автоматичним продовженням ще на сезон в разі потрапляння до Ліги чемпіонів-2026/27.

Нагадаємо, Ігор Тудор очолював Ювентус із березня поточного року. Причиною звільнення стала 8-матчева серія без перемог, при чому в останніх 4 матчах команді навіть не вдалося забити жодного голу. У неділю, 26 жовтня, Ювентус у 8 турі Серії А програв Лаціо 0:1.

Останнім місцем роботи Спаллетті була збірна Італії, яку він залишив цього року. До цього фахівець працював у Наполі, з яким виграв чемпіонат, Інтері, Ромі та низці інших клубів.

Також повідомлялось, що Лучано відхилив низку вигідних пропозицій заради Ювентуса.