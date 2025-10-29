Українська правда
Спаллетті погодився очолити Ювентус – Романо

Володимир Максименко — 29 жовтня 2025, 10:48
Колишній тренер Наполі та збірної Італії Лучано Спаллетті погодився очолити Ювентус.

Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.

Фахівець вже дав усну згоду туринцям й наразі сторони обговорюють деталі контракту.

Очікується, що угоду буде розраховано до літа 2026 року із автоматичним продовженням ще на сезон в разі потрапляння до Ліги чемпіонів-2026/27.

Нагадаємо, Ігор Тудор очолював Ювентус із березня поточного року. Причиною звільнення стала 8-матчева серія без перемог, при чому в останніх 4 матчах команді навіть не вдалося забити жодного голу. У неділю, 26 жовтня, Ювентус у 8 турі Серії А програв Лаціо 0:1

Останнім місцем роботи Спаллетті була збірна Італії, яку він залишив цього року. До цього фахівець працював у Наполі, з яким виграв чемпіонат, Інтері, Ромі та низці інших клубів.

Також повідомлялось, що Лучано відхилив низку вигідних пропозицій заради Ювентуса.

