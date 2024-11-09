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Власники Роми прийняли рішення щодо майбутнього Юрича

Олександр Булава — 9 листопада 2024, 22:53
Власники Роми прийняли рішення щодо майбутнього Юрича
Іван Юрич
La Gazzetta dello Sport

Американські керівники Роми Ден і Раян Фрідкіни визначились з майбутнім головного тренера команди Івана Юрича.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Керівництво "вовків" прийняло рішення звільнити хорватського наставника після матчу з Болоньєю у Серії А (10 листопада). Незалежно від результату поєдинку фахівець втратить роботу.

За своє коротке перебування на чолі римлян Юрич став найгіршим тренером Роми за останні 20 років. У нього лише чотири перемоги в 11 матчах.

Наступником хорвата називають Роберто Манчіні, який готовий очолити клуб, якщо йому надійде конкретна пропозиція.

Раніше Ромі приписували інтерес до цілого ряду тренерів, серед яких Мауріціо Саррі та Френк Лемпард. Наразі команда Артема Довбика посідає 12 місце у турнірній таблиці Серії А.

Рома Чемпіонат Італії, Серія А Іван Юрич

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