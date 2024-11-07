Довбик обдумує відхід з Роми, – італійські ЗМІ

Український форвард Роми Артем Довбик може покинути Рому після закінчення сезону.

Про це повідомляє Il Romanista.

27-річний українець має намір виступати в Лізі чемпіонів. Тому, якщо він разом із клубом не зможе пробитися у єврокубок, то наступного літа існує висока ймовірність, що Артем змінить клуб.

Серед можливих претендентів на нападника називаються: Ювентус, Мілан і Челсі. Також гравцем цікавлять клуби з іспанської Ла Ліги.

Напередодні 27-річний нападник оговтався від лихоманки, через яку він пропускав матч з Торіно (1:0) та зміг зіграти поєдинок з Вероною (2:3), в якому зміг відзначить голом. Для Довбика цей мяч став шостим за 13 зіграних матчів у складі "вовків".

Напередодні американські керівники Роми Ден і Раян Фрідкіни визначились з майбутнім головного тренера команди Івана Юрича.