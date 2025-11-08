Рома запропонувала Довбика гранду АПЛ в обмін на іншого форварда, проте отримала відмову – журналіст

Український форвард Роми Артем Довбик навряд чи опиниться в Манчестер Юнайтед.

Про це в ефірі радіо Lo Sport заявив журналіст Енріко Камеліо, слова якого передає видання Sport Witness.

За його інформацією, українця не збиралися обмінювати на нападника "червоних дияволів" Джошуа Зіркзе.

"Рома збиралася відпустити Коне цього літа, це правда. З цими грошима вони могли б провернути невелику трансферну угоду. Вони б підписали півзахисника нижчого рівня та сильнішого нападника. Це те, що пов'язувало Гасперіні та Массару.



Грошей не так багато, навіть на наступне трансферне вікно. Одне ім'я, яке циркулювало, – Зіркзе. Він був би неймовірним підсиленням. Гасперіні він дуже подобається, Рома намагається отримати його за низькою ціною. Манчестер Юнайтед поки не хоче Довбика, тому ніякого обміну не буде. Тож давайте почекаємо…" – сказав Камеліо.