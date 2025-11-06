Ніцца поступилась Фрайбургу, Базель з дублем Шакірі обіграв Стяуа в 4 турі Ліги Європи

У четвер, 23 жовтня, стартував 4-й тур основного етапу Ліги Європи сезону-2025/26.

У першому ігровому слоті Базель з дублем Джердана Шакірі обіграв Стяуа. Ноттінгем Олександра Зінченка розписав мирову зі Штурмом, українець пропускав зустріч через травму. Також Марко Арнаутович приніс Црвені Звезді перемогу над Ліллем, відзначившись голом на 85-й хвилині гри.

Ліга Європи – основний етап

4 тур, 6 листопада

Базель – Стяуа 3:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 19 Шакірі (пен), 1:1 – 57 Олару, 2:1 – 73 Шакірі, 3:1 – 89 Салах

Динамо Загреб – Сельта 0:3 (0:3)

Голи: 0:1 – 4 Дуран, 0:2 – Домінгес (автогол), 0:3 – 44 Дуран

РБ Зальцбург – Гоу Ехед Іглс 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 59 Вертессен, 2:0 – 80 Терзич

Мальме – Панатінаїкос 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 85 Джурічич

Мідтьюллан – Селтік 3:1 (3:0)

Голи: 1:0 – 34 Ерлич, 2:0 – Горорза, 3:0 – 41 Франкуліно, 3:1 – 81 Хатате (пен)

Штурм Грац – Ноттінгем Форест 0:0

Ніцца – Фрайбург 1:3 (1:3)

Голи: 1:0 – 25 Кевін, 1:1 – 29 Манзамбі, 1:2 – 29 Гріфо (пен), 1:3 – 42 Шергант

Утрехт – Порту 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 – 48 Родрігес, 1:1 – 66 Сайнс

Црвена Звезда – Лілль 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 85 Арнаутович

22:00 Ференцварош – Лудогорець

22:00 Штутгарт – Феєноорд

22:00 Болонья – Бранн

22:00 Вікторія Пльзень – Фенербахче

22:00 Астон Вілла – Маккабі Тель-Авів

22:00 ПАОК – Янг Бойз

22:00 Брага – Генк

22:00 Рейнджерс – Рома

22:00 Бетіс – Ліон

Нагадаємо, напередодні відбулась низка матчів у межах 4-го туру Ліги чемпіонів, зокрема Бенфіка з Анатолієм Трубіним та Георгієм Судаковим поступилась Баєру.

Згодом визначились оцінки українського дуету "орлів" за цей матч.