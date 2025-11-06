Ніцца поступилась Фрайбургу, Базель з дублем Шакірі обіграв Стяуа в 4 турі Ліги Європи
У четвер, 23 жовтня, стартував 4-й тур основного етапу Ліги Європи сезону-2025/26.
У першому ігровому слоті Базель з дублем Джердана Шакірі обіграв Стяуа. Ноттінгем Олександра Зінченка розписав мирову зі Штурмом, українець пропускав зустріч через травму. Також Марко Арнаутович приніс Црвені Звезді перемогу над Ліллем, відзначившись голом на 85-й хвилині гри.
Ліга Європи – основний етап
4 тур, 6 листопада
Базель – Стяуа 3:1 (1:0)
Голи: 1:0 – 19 Шакірі (пен), 1:1 – 57 Олару, 2:1 – 73 Шакірі, 3:1 – 89 Салах
Динамо Загреб – Сельта 0:3 (0:3)
Голи: 0:1 – 4 Дуран, 0:2 – Домінгес (автогол), 0:3 – 44 Дуран
РБ Зальцбург – Гоу Ехед Іглс 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 – 59 Вертессен, 2:0 – 80 Терзич
Мальме – Панатінаїкос 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – 85 Джурічич
Мідтьюллан – Селтік 3:1 (3:0)
Голи: 1:0 – 34 Ерлич, 2:0 – Горорза, 3:0 – 41 Франкуліно, 3:1 – 81 Хатате (пен)
Штурм Грац – Ноттінгем Форест 0:0
Ніцца – Фрайбург 1:3 (1:3)
Голи: 1:0 – 25 Кевін, 1:1 – 29 Манзамбі, 1:2 – 29 Гріфо (пен), 1:3 – 42 Шергант
Утрехт – Порту 1:1 (0:0)
Голи: 1:0 – 48 Родрігес, 1:1 – 66 Сайнс
Црвена Звезда – Лілль 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – 85 Арнаутович
22:00 Ференцварош – Лудогорець
22:00 Штутгарт – Феєноорд
22:00 Болонья – Бранн
22:00 Вікторія Пльзень – Фенербахче
22:00 Астон Вілла – Маккабі Тель-Авів
22:00 ПАОК – Янг Бойз
22:00 Брага – Генк
22:00 Рейнджерс – Рома
22:00 Бетіс – Ліон
Нагадаємо, напередодні відбулась низка матчів у межах 4-го туру Ліги чемпіонів, зокрема Бенфіка з Анатолієм Трубіним та Георгієм Судаковим поступилась Баєру.
Згодом визначились оцінки українського дуету "орлів" за цей матч.