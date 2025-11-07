Він безперечно прогресує: Гасперіні похвалив Довбика після матчу з Рейнджерс у Лізі Європи

Головний тренер Роми Джан П'єро Гасперіні прокоментував гру форварда Артема Довбика у гостьовому матчі з Рейнджерс (2:0) у межах 4 туру основного етапу Ліги Європи, наголосивши, що українець знаходиться у набагато кращій формі, ніж на початку сезону.

Слова наставника "вовків" наводить Roma News.

"Довбик безперечно прогресує. Він добре зіграв, перебуває у чудовій фізичній формі і бере участь у гольових моментах. Сьогодні він приєднався до епізоду з другим голом, добре обороняючись і граючи з м'ячем.

Він кілька разів був близький до того, щоб забити: коли нападник виходить на чужу половину поля, рано чи пізно він забиває. Загалом він знаходиться у набагато кращій формі, ніж на початку сезону", – зазначив Гасперіні.

Нагадаємо, українець асистував на 37 хвилині, віддавши передачу на Лоренцо Пеллегріні, якому залишилося лише пробити повз голкіпера. Цей гол дозволив Ромі зробити рахунок 2:0.

Для Довбика це друга результативна передача в сезоні-2025/26. Також у нього 2 голи за вже 13 матчів у складі італійської команди.