Сандерленд – Манчестер Юнайтед. Де і коли дивитися матч 36 туру АПЛ

У суботу, 9 травня, на арені "Стедіум оф Лайт" відбудеться матч 36-го туру Англійської Прем'єр-ліги, в якому Сандерленд прийматиме Манчестер Юнайтед.

Відеотрансляцію матчу можна подивитися на каналі Setanta Sports. Початок о 17:00 за київським часом.

Востаннє команди зустрічалися між собою 4 жовтня 2025 року в 7-му турі АПЛ. Тоді "червоні дияволи" здобули домашню перемогу з рахунком 2:0 завдяки голам Мейсона Маунта та Беньяміна Шешко.

У турнірній таблиці Манчестер Юнайтед розташовується на 3 місці, маючи в активі 64 бали. Сандерленд з 47 очками йде 12-м.

На думку ліцензованого букмекера betking, незначним фаворитом матчу є гості, перемога яких оцінюється коефіцієнтом 1,96. Натомість на звитягу господарів можна поставити з коефіцієнтом 3,80, на нічию – 3,75.

"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"

BETKING ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.