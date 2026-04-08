Челсі може віддати Гарначо в оренду

Аргентинський вінгер Челсі Алехандро Гарначо може влітку покинути лондонський клуб на правах оренди.

Про це повідомляє Goal.com.

За їхньою інформацією, у послугах гравця зацікавлений Рівер Плейт. Головний тренер аргентинського клубу Едуардо Коудет уже вийшов на контракт із Гарначо з приводу можливого переходу. Очікується, що Челсі охоче розгляне можливість віддати вінгера в оренду у Рівер Плейт.

Гарначо перейшов у Челсі з Манчестер Юнайтед влітку минулого року за 46,2 мільйона євро. У поточному сезоні на рахунку 21-річного вінгера 8 голів і 4 асисти в 37 матчах у всіх турнірах.

Контракт Гарначо з Челсі розрахований до кінця червня 2032 року. Transfermarkt наразі оцінює вартість гравця збірної Аргентини у 40 мільйонів євро.