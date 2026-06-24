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Іспанський клуб надіслав пропозицію Ромі щодо оренди Довбика: саме на цьому наполягали "вовки"

Олексій Мурзак — 24 червня 2026, 03:10
Іспанський клуб надіслав пропозицію Ромі щодо оренди Довбика: саме на цьому наполягали вовки
Артем Довбик
Getty Images

Український нападник Роми Артем Довбик все ще має шанс перейти до Бетіса.

Про це повідомив інсайдер Ніколо Скіра.

За його даними, іспанський клуб готовий орендувати форварда "вовків" з подальшим правом викупу та вже надіслав офіційну пропозицію.

Зазначимо, що лише такий варіант влаштовував Рому, про що повідомлялося раніше.

Контракт нападника з римським клубом розрахований до кінця червня 2029-го, а портал Transfermarkt оцінює його вартість у 15 мільйонів євро. Артем провів у футболці італійського клубу 63 гри (20 голів та 6 асистів).

Українець має досвід виступів у Ла Лізі, адже свого часу захищав там кольори Жирони.

Раніше також повідомлялося, що Довбик зацікавив амстердамський Аякс.

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