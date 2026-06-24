Іспанський клуб надіслав пропозицію Ромі щодо оренди Довбика: саме на цьому наполягали "вовки"
Артем Довбик
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Український нападник Роми Артем Довбик все ще має шанс перейти до Бетіса.
Про це повідомив інсайдер Ніколо Скіра.
За його даними, іспанський клуб готовий орендувати форварда "вовків" з подальшим правом викупу та вже надіслав офіційну пропозицію.
Зазначимо, що лише такий варіант влаштовував Рому, про що повідомлялося раніше.
Контракт нападника з римським клубом розрахований до кінця червня 2029-го, а портал Transfermarkt оцінює його вартість у 15 мільйонів євро. Артем провів у футболці італійського клубу 63 гри (20 голів та 6 асистів).
Українець має досвід виступів у Ла Лізі, адже свого часу захищав там кольори Жирони.
Раніше також повідомлялося, що Довбик зацікавив амстердамський Аякс.