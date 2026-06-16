Довбик влітку все ж залишить Рому: інсайдер назвав двох головних претендентів на форварда
Артем Довбик
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Український нападник Артем Довбик влітку залишить Рому.
Про це повідомив авторитетний інсайдер Нікола Скіра.
За його інформацією, головним претендентами на форварда є Вільярреал та Реал Бетіс, які представляють іспанську Ла Лігу.
Контракт нападника з "вовками" розрахований до кінця червня 2029-го, а портал Transfermarkt оцінює його вартість у 15 мільйонів євро. Додамо, що Артем провів у футболці італійського клубу 63 гри (20 голів та 6 асистів).
Українець має досвід виступів у Ла Лізі, адже свого часу захищав там кольори Жирони.
Раніше також повідомлялося, що Довбик також привернув увагу турецького Трабзонспора та італійської Фіорентини.