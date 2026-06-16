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Довбик влітку все ж залишить Рому: інсайдер назвав двох головних претендентів на форварда

Олексій Мурзак — 16 червня 2026, 17:07
Довбик влітку все ж залишить Рому: інсайдер назвав двох головних претендентів на форварда
Артем Довбик
Getty Images

Український нападник Артем Довбик влітку залишить Рому.

Про це повідомив авторитетний інсайдер Нікола Скіра.

За його інформацією, головним претендентами на форварда є Вільярреал та Реал Бетіс, які представляють іспанську Ла Лігу.

Контракт нападника з "вовками" розрахований до кінця червня 2029-го, а портал Transfermarkt оцінює його вартість у 15 мільйонів євро. Додамо, що Артем провів у футболці італійського клубу 63 гри (20 голів та 6 асистів).

Українець має досвід виступів у Ла Лізі, адже свого часу захищав там кольори Жирони.

Раніше також повідомлялося, що Довбик також привернув увагу турецького Трабзонспора та італійської Фіорентини.

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