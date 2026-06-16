Довбик влітку все ж залишить Рому: інсайдер назвав двох головних претендентів на форварда

Український нападник Артем Довбик влітку залишить Рому.

Про це повідомив авторитетний інсайдер Нікола Скіра.

За його інформацією, головним претендентами на форварда є Вільярреал та Реал Бетіс, які представляють іспанську Ла Лігу.

Контракт нападника з "вовками" розрахований до кінця червня 2029-го, а портал Transfermarkt оцінює його вартість у 15 мільйонів євро. Додамо, що Артем провів у футболці італійського клубу 63 гри (20 голів та 6 асистів).

Українець має досвід виступів у Ла Лізі, адже свого часу захищав там кольори Жирони.

Раніше також повідомлялося, що Довбик також привернув увагу турецького Трабзонспора та італійської Фіорентини.