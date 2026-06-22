Довбик може продовжити кар'єру в чемпіонаті Нідерландів

Український нападник Роми Артем Довбик потрапив до сфери інтересів Аякса.

Про це повідомляє Calcio Mercato.

За даними джерела, римляни не проти продажу 29-річного гравця, проте за його трансфер хоче отримати 23 мільйони євро.

Раніше повідомлялося, що на гравця також претендують Бетіс та Вільярреал.

Контракт нападника з римським клубом розрахований до кінця червня 2029-го, а портал Transfermarkt оцінює його вартість у 15 мільйонів євро. Артем провів у футболці італійського клубу 63 гри (20 голів та 6 асистів).

Також стало відомо, що Довбик привернув увагу турецького Трабзонспора та італійської Фіорентини.