Челсі хоче продати вінгера, якого майже за 50 мільйонів євро придбав минулого літа
Алехандро Гарначо
Челсі готовий продати вінгера Алехандро Гарначо у літнє трансферне вікно.
Про це повідомляє talkSPORT.
За інформацією видання, керівництво лондонців вважає, що трансфер гравця з МЮ за 46,2 млн євро себе не виправдав.
У поточному сезоні на рахунку 21-річного вінгера 8 голів і 4 асисти в 39 матчах у всіх турнірах.
Контракт Гарначо з Челсі розрахований до кінця червня 2032 року. Transfermarkt наразі оцінює вартість гравця збірної Аргентини у 40 мільйонів євро.
Раніше повідомлялося, що "сині" також можуть розглянути варіант з орендою Гарначо.