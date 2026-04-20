Челсі хоче продати вінгера, якого майже за 50 мільйонів євро придбав минулого літа

Челсі готовий продати вінгера Алехандро Гарначо у літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє talkSPORT.

За інформацією видання, керівництво лондонців вважає, що трансфер гравця з МЮ за 46,2 млн євро себе не виправдав.

У поточному сезоні на рахунку 21-річного вінгера 8 голів і 4 асисти в 39 матчах у всіх турнірах.

Контракт Гарначо з Челсі розрахований до кінця червня 2032 року. Transfermarkt наразі оцінює вартість гравця збірної Аргентини у 40 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що "сині" також можуть розглянути варіант з орендою Гарначо.