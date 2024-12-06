Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Довбик потрапив у заявку Роми на матч проти Лечче

Олексій Мурзак — 6 грудня 2024, 19:16
Довбик потрапив у заявку Роми на матч проти Лечче
Артем Довбик
Global Look Press

Український нападник Артем Довбик потрапив у заявку Роми на матч із Лечче, який відбудеться 7 грудня в межах 15 туру Серії А.

Про це повідомила клубна пресслужба римського клубу.

Раніше наставник "вовків" Клаудіо Раньєрі казав, що участь українця в зустрічі під питанням.

На рахунку Довбика 18 матчів за римський клуб, в яких він відзначився 6 голами.

Рома після поразки від Аталанти (0:2) знаходиться на 15 позиції в Серії А з 13 заробленими очками.

Лечче Рома Чемпіонат Італії, Серія А Клаудіо Раньєрі Артем Довбик

Рома

Хавбек Фіорентини погодився на імплантацію дефібрилятора
Довбик ризикує пропустити матч з Лечче
Рома планує підписати нападника Наполі
Раньєрі оцінив гру Довбика у матчі з Аталантою
Довбик чи Добвік: українець вдягнув футболку з неправильним прізвищем на матч Серії А

Останні новини