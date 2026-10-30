Ексзірку молодіжки Роми посадили до в’язниці на 9 років

Італо-малійський футболіст Абдураман Діабі отримав 9-річний тюремний термін.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

23-річного футболіста визнали винним у викраденні людини. У грудні 2022 року він разом зі спільником викрав сина голови мафіозного угрупування на Сардинії. Останній заборгував значну суму грошей босам Діабі.

Це вже не перші проблеми із законом, які виникали у колишнього футболіста. Його вже ловили на торгівлі наркотичними препаратами.

Абдураман Діабі свого часу був одним із лідерів молодіжної команди Роми. Влітку 2021 року його у 18-річному віці продали в Верону за 2,5 мільйони євро. Також виступав за Імолезе, завершив кар'єру в 2023 році.

Нагадаємо, наприкінці серпня до в'язниці потрапив співвласник Лідса та Рейнджерс Джед Йорк.