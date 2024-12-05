Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Довбик ризикує пропустити матч з Лечче

Олександр Булава — 5 грудня 2024, 15:50
Довбик ризикує пропустити матч з Лечче

Головний тренер італійської Роми Клаудіо Раньєрі заявив, що Артем Довбик може пропустити матч 15-го туру Серії А проти Лечче через грип.

Цитує наставника Tuttomercatoweb.

"Він змагався у греко-римській боротьбі проти свого суперника у грі з Аталантою в понеділок, і йому вдалося зробити багато, враховуючи його стан.

Зараз у нього грип. Йому вдалося зіграти проти Аталанти, але я не знаю, чи вдасться йому зіграти проти Лечче, не знаю, в якому він буде стані завтра", – розповів Раньєрі.

На рахунку Довбика 18 матчів за римський клуб, в яких він відзначився 6 голами.

Рома після поразки від Аталанти (0:2) знаходяться на 15 позиції в Серії А з 13 заробленими очками. Матч з Лечче відбудеться 7 грудня.

Рома Клаудіо Раньєрі Артем Довбик

Артем Довбик

Рома планує підписати нападника Наполі
Жахливий сон Миколенка, надії Зінченка, неочевидні варіанти для Реброва в збірну. Як там наші зіграли
Раньєрі оцінив гру Довбика у матчі з Аталантою
Довбик чи Добвік: українець вдягнув футболку з неправильним прізвищем на матч Серії А
Рома з Довбиком поступилася Аталанті в 14 турі Серії А

Останні новини