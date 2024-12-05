Довбик ризикує пропустити матч з Лечче

Головний тренер італійської Роми Клаудіо Раньєрі заявив, що Артем Довбик може пропустити матч 15-го туру Серії А проти Лечче через грип.

Цитує наставника Tuttomercatoweb.

"Він змагався у греко-римській боротьбі проти свого суперника у грі з Аталантою в понеділок, і йому вдалося зробити багато, враховуючи його стан.

Зараз у нього грип. Йому вдалося зіграти проти Аталанти, але я не знаю, чи вдасться йому зіграти проти Лечче, не знаю, в якому він буде стані завтра", – розповів Раньєрі.