Довбик ризикує пропустити матч з Лечче
Головний тренер італійської Роми Клаудіо Раньєрі заявив, що Артем Довбик може пропустити матч 15-го туру Серії А проти Лечче через грип.
Цитує наставника Tuttomercatoweb.
"Він змагався у греко-римській боротьбі проти свого суперника у грі з Аталантою в понеділок, і йому вдалося зробити багато, враховуючи його стан.
Зараз у нього грип. Йому вдалося зіграти проти Аталанти, але я не знаю, чи вдасться йому зіграти проти Лечче, не знаю, в якому він буде стані завтра", – розповів Раньєрі.
На рахунку Довбика 18 матчів за римський клуб, в яких він відзначився 6 голами.
Рома після поразки від Аталанти (0:2) знаходяться на 15 позиції в Серії А з 13 заробленими очками. Матч з Лечче відбудеться 7 грудня.