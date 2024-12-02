Рома з Довбиком поступилася Аталанті в 14 турі Серії А

Сьогодні, 2 грудня, Рома зазнала поразки від Аталанти в межах 14 туру італійської Серії А.

Зустріч завершилася з рахунком 2:0 на користь бергамасків. Відкрив рахунок півзахисник Мартен де Рон, а крапку в поєдинку поставив колишній хавбек "вовків" Ніколо Дзаньоло.

Український нападник римлян Артем Довбик вийшов у стартовому складі, проте був замінений вже на 62 хвилині гри. У нинішньому сезоні українець зіграв 18 матчів за "вовків" на клубному рівні у всіх турнірах, в яких забив 6 м'ячів та зробив одну результативну передачу.

Чемпіонат Італії – Серія А

14 тур, 2 грудня

Рома – Аталанта 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 69 де Рон, 0:2 - 89 Дзаньоло

Після 14 зіграних матчів Аталанта розташувалася на другій сходинці турнірної таблиці, заробивши 31 заліковий пункт.

Рома програла четверту гру поспіль в чемпіонаті Італії. Підопічні Клаудіо Раньєрі знаходяться на 15 позиції в Серії А з 13 заробленими очками.

Раніше головний тренер римлян заявив, що команді треба більше грати на Артема Довбика.