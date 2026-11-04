Дуже пишаюсь гравцями: Каррік оцінив шалену перемогу МЮ над Ромою в Лізі чемпіонів

Головний тренер Манчестер Юнайтед Майкл Каррік висловився про вольову перемогу команди над Ромою в четвертому турі Ліги чемпіонів.

Емоції фахівця передає Sky Sports.

Англієць висловив свою повагу гравцям, які не здались після 0:2 на табло, а також подякував вболівальникам за підтримку у скрутний час.

"Я дуже пишаюсь гравцями. Вони заслуговують на повагу з огляду на те, як змогли переломити хід матчу. Вболівальники також зробили свій внесок – вони потужно нас підтримували і це відчувалось.

Рома – команда найвищого рівня, вони контролювали усе поле і ми знали, що буде складно. Ми знали, що вони можуь створити нам проблеми, але все одно залишали їм багато простору. Дуже важливо було вірити не в себе і не піддатись розчаруванню", – розповів Каррік.

Нагадаємо, Рома після першого тайму вела в рахунку 2:0, але "червоні дияволи" завдяки дублю Куньї та голу Фернандеша з пенальті змогли перервати серію з 9 поєдинків в усіх турнірах без перемог.

За підсумками туру МЮ посідає 17 місце в турнірній таблиці Ліги чемпіонів, набравши чотири очки. Рома на 19 позиції із такою ж кількістю балів.

Раніше Каррік розповів, чи задоволений він рівнем футболу, який демонструє команда.