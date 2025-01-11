Рома знайшла конкурента Довбику: грає в АПЛ та забивав на Євро-2024
11 січня 2025, 22:54
Ніклас Фюллькруг
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Римська Рома планує підсилити напад у зимове трансферне вікно 2025 року.
За інформацією il Romanista, "вовки" націлились на трансфер німецького форварда Вест Гема Нікласа Фюллькруга, який двічі забивав на Євро-2024.
У цьому сезоні на клубному рівні Фюллькруг відіграв 11 поєдинків, забив два голи та зробив один асист.
Раніше стало відомо, що гравцем також цікавиться Айнтрахт Франкфурт. Трансфер 31-річного німця розглядається, як заміна Омару Мармушу, яким близький до переходу в Манчестер Сіті за 80 млн євро.
Раніше повідомлялось, що Рома близька до підписання одноклубника Віталія Миколенка, який стане дублером Артема Довбика на позиції нападника.