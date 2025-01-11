Рома знайшла конкурента Довбику: грає в АПЛ та забивав на Євро-2024

Римська Рома планує підсилити напад у зимове трансферне вікно 2025 року.

За інформацією il Romanista, "вовки" націлились на трансфер німецького форварда Вест Гема Нікласа Фюллькруга, який двічі забивав на Євро-2024.

У цьому сезоні на клубному рівні Фюллькруг відіграв 11 поєдинків, забив два голи та зробив один асист.

Раніше стало відомо, що гравцем також цікавиться Айнтрахт Франкфурт. Трансфер 31-річного німця розглядається, як заміна Омару Мармушу, яким близький до переходу в Манчестер Сіті за 80 млн євро.

Раніше повідомлялось, що Рома близька до підписання одноклубника Віталія Миколенка, який стане дублером Артема Довбика на позиції нападника.