Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Рома знайшла конкурента Довбику: грає в АПЛ та забивав на Євро-2024

11 січня 2025, 22:54
Рома знайшла конкурента Довбику: грає в АПЛ та забивав на Євро-2024
Ніклас Фюллькруг
Getty Images

Римська Рома планує підсилити напад у зимове трансферне вікно 2025 року.

За інформацією il Romanista, "вовки" націлились на трансфер німецького форварда Вест Гема Нікласа Фюллькруга, який двічі забивав на Євро-2024.

У цьому сезоні на клубному рівні Фюллькруг відіграв 11 поєдинків, забив два голи та зробив один асист.

Раніше стало відомо, що гравцем також цікавиться Айнтрахт Франкфурт. Трансфер 31-річного німця розглядається, як заміна Омару Мармушу, яким близький до переходу в Манчестер Сіті за 80 млн євро.

Раніше повідомлялось, що Рома близька до підписання одноклубника Віталія Миколенка, який стане дублером Артема Довбика на позиції нападника.

Вест Гем Рома Футбольні трансфери Артем Довбик Ніклас Фюллькруг

Рома

Український євровікенд: Циганков повертається, Лунін готується до Барселони
Рома може підписати півзахисника Інтера
Півзахисник Роми перейде у клуб Чемпіоншипу
Рома шукає нового тренера: хто може очолити клуб Довбика
Ексгравець Роми: Чую забагато критики на адресу Довбика

Останні новини