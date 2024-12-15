Рома близька до підписання одноклубника Миколенка, який може стати дублером Довбика

Рома близька до підписання форварда Евертона Бету Бетункала.

Про це інформує RomaPress.

Як стверджує джерело, причиною цього є те, що власник Роми Ден Фрідкін останніми днями завершує процес придбання Евертона. Римський клуб зробив свої перші запити щодо нападника.

Гравцем також цікавиться Торіно, однак Рома має перевагу в цьому питанні, оскільки має намір знайти дублера для українського нападника Артема Довбика.

У поточному сезоні Бету зіграв у 12 матчах за клуб в усіх турнірах, забив 4 голи та віддав 1 асист.

Раніше стало відомо, що Артем Довбик не зіграє з перших хвилин у матчі проти Комо в межах 16-го туру італійської Серії А.

За інформацією джерела, Довбик досі відчуває фізичний дискомфорт через недавню травму. Також Артем не у найкращій формі в емоційому плані.

Тренерський штаб римського клубу незадоволений показниками українського форварда, після того, як він повернувся до тренувань. У зв'язку з цим команда розглядає варіанти підсилення складу взимку.