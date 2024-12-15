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Рома близька до підписання одноклубника Миколенка, який може стати дублером Довбика

Олексій Мурзак — 15 грудня 2024, 14:27
Рома близька до підписання одноклубника Миколенка, який може стати дублером Довбика
Бету Бетункал
Getty Images

Рома близька до підписання форварда Евертона Бету Бетункала.

Про це інформує RomaPress.

Як стверджує джерело, причиною цього є те, що власник Роми Ден Фрідкін останніми днями завершує процес придбання Евертона. Римський клуб зробив свої перші запити щодо нападника.

Гравцем також цікавиться Торіно, однак Рома має перевагу в цьому питанні, оскільки має намір знайти дублера для українського нападника Артема Довбика.

У поточному сезоні Бету зіграв у 12 матчах за клуб в усіх турнірах, забив 4 голи та віддав 1 асист.

Раніше стало відомо, що Артем Довбик не зіграє з перших хвилин у матчі проти Комо в межах 16-го туру італійської Серії А.

За інформацією джерела, Довбик досі відчуває фізичний дискомфорт через недавню травму. Також Артем не у найкращій формі в емоційому плані.

Тренерський штаб римського клубу незадоволений показниками українського форварда, після того, як він повернувся до тренувань. У зв'язку з цим команда розглядає варіанти підсилення складу взимку.

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