Рома – Фіорентина. Де та коли дивитися матч 35 туру Серії А

У понеділок, 4 травня, Рома прийме Фіорентину у рамках останнього матчу 35-го туру італійської Серії А-2025/26.

Поєдинок стартує о 21:45 (за київським часом) на "Стадіо Олімпіко" у Римі.

Зустріч можна буде переглянути на медіасервісі MEGOGO на каналі Megogo Футбол 1.

Це буде зустріч 6-ї та 16-ї команд турнірної таблиці італійської першості. В активі римлян 61 бал, а от у Фіорентини – 37 набраних очок.

Крайня очна дуель завершилася перемогою "вовків" 2:1. У тому матчі асистом відзначився Артем Довбик, який зараз перебуває у лазареті римського колективу.

Відзначимо, що міланський Інтер достроково став чемпіоном Італії після перемоги над Пармою.

Ліцензований букмекер betking вважає явними фаворитами протистояння господарів поля. Їх перемогу оцінюють в 1,61, тоді як на звитягу "фіалок" дають коефіцієнт 5,50. Нічия – 4,20.

