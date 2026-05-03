Серія А. Сассуоло обіграло Мілан, нічия Болоньї та Кальярі

У неділю, 3 травня, триває 35 тур Серії А-2025/26. Ігровий день стартував із нульової нічиєї між Болоньєю та Кальярі.

Мілан зазнав виїзної поразки від Сассуоло. Вже на 5-й хвилині рахунок відкрив Доменіко Берарді, для якого це вже 12-й в кар'єрі гол у ворота Мілана. На 59-й хвилині лідер Сассуоло покинув поле через травму. Зазначимо, що Мілан з 24-ї хвилини грав у меншості після повторного попередження Фікайо Томорі.

Чемпіонат Італії – Серія А

35 тур, 3 травня

Болонья – Кальярі – 0:0

Сассуоло – Мілан – 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 5 Берарді, 2:0 – 47 Лор'єнте

Вилучення: 24 Томорі

У неділю, 3 травня, відбудуться ще два матчі в рамках 35 туру Серії А:

19:00 Ювентус – Верона

21:45 Інтер – Парма

Зазначимо, що Інтеру нічиєї в матчі з Пармою вистачить для того, щоби достроково стати чемпіоном. Напередодні Наполі зіграв унічию з Комо.