В Астон Віллі підтвердили, що Рома викупить конкурента Довбика

Нідерландський нападник Астон Вілли Доніелл Мален стане повноцінним гравцем Роми.

Про це повідомляє Goal.com.

У січні поточного року Мален перейшов у Рому з Астон Вілли на правах оренди за 2 мільйони євро з опцією викупу за 25 мільйонів. Головний тренер Астон Вілли Унаї Емері підтвердив, що Рома цю опцію активує.

"У Ромі Мален знайшов ідеальне місце для себе. Я радий за нього, сподіваюсь, він продовжить забивати. Він виступає в оренді з опцією викупу, яку Рома, з огляду на результати, активує", – заявив Емері.

Після переходу в Рому Мален взяв участь у 14 матчах Серії А, відзначившись у них 11 голами.

Мален є конкурентом Артема Довбика за місце в основі Роми. Раніше повідомлялося про те, що Рома продасть українця влітку.