Рома – Фіорентина: прогноз букмекерів на матч Серії А

Букмекери визначилися з котируваннями на поєдинок 35 туру італійської Серії А сезону-2025/26, в якому Рома вдома прийматиме Фіорентину.

На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є господарі, перемога яких оцінюється коефіцієнтом 1,61. Натомість на звитягу гостей можна поставити з коефіцієнтом 5,50, на нічию – 4,20.

Поєдинок відбудеться 4 травня на "Стадіо Олімпіко". Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Востаннє команди грали між собою 5 жовтня 2025 року. Той матч завершився перемогою римлян з рахунком 2:1, де асистом відзначився Артем Довбик.

Зазначимо, що наразі Рома посідає шосту позицію в турнірній таблиці чемпіонату Італії, а Фіорентина – 16-ту. Вони мають у своєму активі 61 і 37 очок відповідно.

