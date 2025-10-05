Українська правда
Асист Довбика допоміг Ромі переграти Фіорентину, Болонья розгромила Пізу в 6-му турі Серії А

Володимир Максименко — 5 жовтня 2025, 18:00
Артем Довбик
Getty Images

У неділю, 5 жовтня, відбулась низка матчів у межах шостого туру чемпіонату Італії з футболу.

Удінезе та Кальярі відкрили ігровий день нічиєю – на гол Бореллі господарі поля відповіли Кабаселе.

Артем Довбик вийшов в основному складі Роми та відзначився красивим асистом на Суле в першому таймі. Згодом сам Матіас асистував Кістанте, як з'ясувалось, приніс цим перемогу своїй команді – 2:1.

Чемпіонат Італії з футболу – Серія А

6 тур, 5 жовтня

Удінезе – Кальярі 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 – Бореллі, 25, 1:1 – Кабаселе, 58

Болонья – Піза 4:0 (3:0)

Голи: 1:0 – Камб'ягі, 24, 2:0 – Моро, 38, 3:0 – Орсоліні, 40, 4:0 – Одгор, 53

Видалення: Туре (Піза), 36

Фіорентина – Рома 1:2 (1:2)

Голи: 1:0 – Кін, 14, 1:1 – Суле, 22, 1:2 – Крістанте, 30

У завершальних матчах ігрового дня Наполі прийматиме Дженоа, а Мілан в гостях зіграє з Ювентусом.

Напередодні Лаціо вирвав нічию в матчі з Торіно, а Інтер впевнено розгромив Кремонезе.

