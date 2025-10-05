Асист Довбика допоміг Ромі переграти Фіорентину, Болонья розгромила Пізу в 6-му турі Серії А
У неділю, 5 жовтня, відбулась низка матчів у межах шостого туру чемпіонату Італії з футболу.
Удінезе та Кальярі відкрили ігровий день нічиєю – на гол Бореллі господарі поля відповіли Кабаселе.
Артем Довбик вийшов в основному складі Роми та відзначився красивим асистом на Суле в першому таймі. Згодом сам Матіас асистував Кістанте, як з'ясувалось, приніс цим перемогу своїй команді – 2:1.
Чемпіонат Італії з футболу – Серія А
6 тур, 5 жовтня
Удінезе – Кальярі 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 – Бореллі, 25, 1:1 – Кабаселе, 58
Болонья – Піза 4:0 (3:0)
Голи: 1:0 – Камб'ягі, 24, 2:0 – Моро, 38, 3:0 – Орсоліні, 40, 4:0 – Одгор, 53
Видалення: Туре (Піза), 36
Фіорентина – Рома 1:2 (1:2)
Голи: 1:0 – Кін, 14, 1:1 – Суле, 22, 1:2 – Крістанте, 30
У завершальних матчах ігрового дня Наполі прийматиме Дженоа, а Мілан в гостях зіграє з Ювентусом.
Напередодні Лаціо вирвав нічию в матчі з Торіно, а Інтер впевнено розгромив Кремонезе.